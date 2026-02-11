Aree montane caso a Roma | Penalizzato il territorio

Le zone montane di Roma sono in subbuglio. I cittadini e i rappresentanti locali si sentono penalizzati dal recente declassamento dei loro comuni. Alcuni parlamentari del Pd, come Zambito, Bonafè e Simiani, hanno portato sul tavolo del governo la richiesta di tornare indietro, ma ancora non hanno ottenuto risposte. La situazione resta tesa e il malcontento cresce.

PROVINCIA DI PISA Alti il dissenso e l’amarezza per il declassamento dei comuni montani. Sul tavolo del governo la richiesta di un passo indietro da parte dei parlamentari Pd Zambito, Bonafè (nella foto) e Simiani. "Il declassamento della Val di Cecina e di altri comuni compresi tra l’area pisana e la Valdera da parte del Governo Meloni, con il rischio per le zone di perdere le prerogative di area montana, è un atto penalizzante per dei territori che in questa maniera vanno verso un inesorabile declino", lo affermano le parlamentari Pd Ylenia Zambito, Simona Bonafè e il parlamentare Marco Simiani a seguito delle proposte emerse dalle bozze del Dpcm collegato al Ddl Montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aree montane, caso a Roma: "Penalizzato il territorio" Approfondimenti su Roma Penalizzato Neve in anticipo nell'Agrigentino: il maltempo ha imbiancato le aree montane Agricoltura delle aree montane, il presidente Lombardi auspica impegno dalla Regione Questa mattina il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è rivolto direttamente alla Regione Campania per chiedere più attenzione alle zone montane. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Penalizzato Argomenti discussi: Aree montane, caso a Roma: Penalizzato il territorio; Riforma delle aree montane; Riclassificazione dei comuni montani, la Sardegna ribadisce: criteri sbagliati e territori penalizzati; Legge sulle zone montane: graziati 5 comuni. Il caso aree montane. Esclusi molti comuni: Pugnalata alle spalleLa riforma Calderoli fa fuori Volterra, Pomarance, Montecatini e Monteverdi. La classificazione non è un’etichetta simbolica, ma riconosce gli svantaggi. . msn.com Contributo fino a 30.000 euro per comprare casa in aree montane ToscanaSi può arrivare a ricevere fino a un contributo di 30mila euro per comprare casa, se ci si trasferisce in un piccolo comune montano della Toscana, cioè al di sotto di 5000 abitanti. E' il beneficio ... ansa.it “Riforma delle aree montane: preoccupazioni e conseguenze per il territorio” Mercoledì 11 febbraio Ore 21:15 Sala del Maggior Consiglio – Palazzo dei Priori Un incontro aperto alle associazioni e ai cittadini per approfondire i contenuti della nuova leg - facebook.com facebook #Meteo, #Portogallo nel caos: #neve abbondante blocca la A24, disagi nelle aree montane del Nord | VIDEO x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.