Aree interne la sfida contro l' isolamento | nuovi punti d' ascolto per i cittadini
A inizio febbraio parte il nuovo progetto per le aree interne in Emilia-Romagna. La Regione ha dato il via libera, e ora le associazioni dei consumatori del Crcu si muovono per creare nuovi punti di ascolto. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono in zone isolate a non sentirsi più soli, offrendo loro spazi di confronto e sostegno. La fase preparatoria si è appena conclusa, e ora si passa all’azione concreta per combattere l’isolamento.
Terminata la fase preparatoria prende il via, a inizio febbraio, il progetto Aree internepromosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato dalle associazioni dei consumatori che fanno parte del Comitato consumatori utenti (Crcu) dell’Emilia-Romagna. Il progetto, sperimentale per la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Aree Interne
Uniagri e COAPI ad Avellino: le aree interne chiedono ascolto e sviluppo
Uniagri e COAPI si incontrano ad Avellino per ascoltare le esigenze delle aree interne.
Treni caos, Anci Umbria “chiama” Salvini: "Compromettere il diritto alla mobilità contribuisce all’isolamento delle aree interne"
Ultime notizie su Aree Interne
Argomenti discussi: Comunità Resilienti: innovazione e sostenibilità per il futuro delle aree interne; Regate e aree interne, modello Campania alla borsa del turismo; 'Spazio Campania' alla Bit, sinergia su Coppa America e rilancio aree interne; Aree interne, premiata la sindaca del Comune più piccolo della Puglia.
Aree interne: una sfida sempre più difficileIl Governo ha varato la nuova strategia per le aree interne, ma i risultati negli ultimi dieci anni non sono incoraggianti. econopoly.ilsole24ore.com
Aree interne, la sfida è fermare lo spopolamentoPer contrastare lo spopolamento, la sfida delle sfide per l'Umbria, non esiste una ricetta unica: servono politiche sartoriali, cucite su misura per ogni territorio: la presidente della Regione ... ansa.it
Le regioni propongono strategie diversificate per destagionalizzare e valorizzare le aree interne - facebook.com facebook
Taglio delle corse, aree interne isolate, servizi esternalizzati, Biglietto unico fermo. La gestione della #TUA sta smantellando il trasporto pubblico regionale. A pagarne il prezzo sono cittadini e lavoratori. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.