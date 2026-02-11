Aree interne la sfida contro l' isolamento | nuovi punti d' ascolto per i cittadini

A inizio febbraio parte il nuovo progetto per le aree interne in Emilia-Romagna. La Regione ha dato il via libera, e ora le associazioni dei consumatori del Crcu si muovono per creare nuovi punti di ascolto. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono in zone isolate a non sentirsi più soli, offrendo loro spazi di confronto e sostegno. La fase preparatoria si è appena conclusa, e ora si passa all’azione concreta per combattere l’isolamento.

