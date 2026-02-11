Nella 24ª giornata di campionato, sono stati rinviati diversi arbitri dopo alcune decisioni contestate. I vertici della Can hanno ammesso che gli errori di Massa e Guida hanno influenzato le partite Genoa-Napoli e Juventus-Lazio. Gli arbitri coinvolti sono stati richiamati e verranno valutati per evitare nuovi sbagli in futuro.

Non era da calcio di rigore il contatto Cornet-Vergara. L’appello del martedì di “Open Var” (Dazn) decreta che la strisciata del difendente del Genoa sul collo del piede dell’attaccante del Napoli non era meritevole di quella che una volta si chiamava “massima punizione”. Infatti sapeva di rigorino-ino-ino. Diciamo pure un non-rigore in assoluto. Detto che la frase post gara (qui l’imprudenza giovanile c’è.) del talento Antonio Vergara ha suscitato critiche («Ero sicurissimo fosse rigore. Ho sentito toccarmi e ho pensato aaah, che gioia»), eccoci al Bignami redatto da Dino Tommasi, componente della CAN. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbitri rimandati nella 24ª giornata: "Sbagliate le decisioni su Vergara e Cabal"

Questa mattina si è riaccesa la polemica dopo la decisione dell’arbitro nel match tra Genoa e Napoli.

Il Giudice Sportivo ha deciso: Matic riceve una squalifica e una multa dopo le decisioni prese al termine della 24ª giornata di Serie A.

