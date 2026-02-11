Ronald Araujo torna a parlare dopo quasi un mese di riposo. Il difensore del Barcellona spiega che l’espulsione contro il Chelsea è stata quella che ha fatto traboccare il vaso. Aggiunge di aver avuto bisogno di chiedere aiuto per riprendere in mano la sua testa. Ora si sente più tranquillo e pronto a ripartire.

Dopo lo stop di quasi un mese per riprendersi psicologicamente, il difensore del Barcellona Ronald Araujo ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo. Contro l’Albacete, la tua prima partita da titolare dopo la pausa. Come è cambiato Ronald Araujo da quel 25 novembre, da quell’espulsione a Londra? “È cambiato molto perché ho imparato molto in questo periodo. Sono più a mio agio, più felice.Vedo le cose da un altro punto di vista. Ho sentito che il peggio del peggio è già accaduto e ora vedo le cose in modo diverso. Nel periodo in cui mi sono fermato sono stato aiutato da professionisti, anche in famiglia e spiritualmente, che era quello di cui avevo bisogno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Araujo: “L’espulsione contro il Chelsea la goccia che ha fatto traboccare il vaso, avevo bisogno di chiedere aiuto”

Approfondimenti su Araujo Chelsea

Una rivolta scoppiata recentemente ha fatto traboccare il vaso in Iran.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Araujo Chelsea

Argomenti discussi: Ronald Araujo si racconta a cuore aperto: Ho sofferto di ansia che si è trasformata in depressione; Araujo: L'ansia è diventata depressione, continuare a giocare non mi ha aiutato. Ora mi sento diverso; Araujo, così ha lottato contro ansia e depressione: racconto commovente; Barcellona, Ronald Araujo: I soldi non sono tutto, per un anno e mezzo ho avuto problemi d'ansia che è diventata depressione.

Araujo parla dei suoi problemi di salute mentale: Così l'ansia si è trasformata in depressioneL'ansia si è trasformata in depressione ed è così che giocavo. Così Ronald Araújo in un'intervista a Mundo Deportivo. Il difensore del Barcellona ha parlato per la prima volta dei problemi di salute ... msn.com

Barcellona, Araújo: Soffrivo di ansia da 1 anno e mezzo. Poi è diventata depressioneDopo l'espulsione contro il Chelsea a fine novembre, il giocatore ha deciso di prendersi una pausa dal calcio per la sua salute mentale ... msn.com

Ronald Araujo è stato escluso dalle convocazioni del FC Barcelona dopo la sua espulsione contro il Chelsea. Dopo un periodo lontano dai campi, è stato convocato per la Supercoppa di Spagna, ha giocato gli ultimi minuti contro il Real Madrid in finale e si è l - facebook.com facebook