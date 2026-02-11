Arabia Saudita il principe William pianta un albero nella riserva naturale di Sharaan

Dopo tre giorni in Arabia Saudita, il principe William ha chiuso il suo tour piantando un albero nella riserva naturale di Sharaan. La visita è iniziata con un giro a Hegra, il sito patrimonio dell’umanità nella contea di Alula, e si è conclusa con questa azione simbolica nel cuore della natura locale.

Il principe William ha concluso la sua visita di tre giorni in Arabia Saudita visitando Hegra, il sito patrimonio dell’umanità nella contea di Alula. L’erede al trono di Gran Bretagna si è recato anche nella r iserva naturale di Sharaan, dove ha parlato con i ranger della conservazione e della rigenerazione dell’area, nonché della reintroduzione di gazzelle, orici e leopardi arabi, specie in grave pericolo di estinzione. Qui il principe William ha anche piantato un albero, dando il suo contribuito all’iniziativa di piantumazione intrapresa per rafforzare la fragile geologia della zona, proteggere le specie autoctone e ripristinare i boschi di acacie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arabia Saudita, il principe William pianta un albero nella riserva naturale di Sharaan Approfondimenti su William Prince Il principe William conclude la sua visita in Arabia Saudita piantando un albero nella riserva naturale di Sharaan Il principe William ha terminato ieri il suo viaggio di tre giorni in Arabia Saudita. Arabia Saudita, l'arrivo del principe William Il principe William è atterrato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. WATCH: Prince William Rolls Up His Sleeves to Plant Tree in Saudi Park | APT Ultime notizie su William Prince Argomenti discussi: Arabia Saudita, l'arrivo del principe William; Arabia Saudita, l'arrivo del principe William; Principe William, primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita; Risiko - Sfide di potere: La nuova strategia dell'Arabia Saudita Video. Il principe William conclude la sua visita in Arabia Saudita piantando un albero nella riserva naturale di SharaanIl principe William ha concluso la sua visita di tre giorni in Arabia Saudita ... msn.com Principe William, primo viaggio ufficiale in Arabia SauditaIl principe William ha inaugurato il suo primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita con una visita a Riyadh’s Sports Boulevard, progetto simbolo del Saudi Vision 2030. Ha partecipato a un allenamento d ... tg24.sky.it Principe William in Arabia Saudita, tappa a Riyadh tra incontri e caffè - facebook.com facebook . @Fincantieri, contratto record per Wass in Arabia Saudita sui siluri leggeri. Gli analisti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.