Appenninia chiude in grande

Ieri sera a Scarperia e San Piero si è chiusa l’edizione 2026 di Appenninia, che si è tenuta all’Autodromo del Mugello. La manifestazione ha riscosso grande successo, lasciando tutti soddisfatti. È stata una conferma della sua importanza per il territorio e per gli appassionati.

Appenninia 2026 si è conclusa ieri sera a Scarperia e San Piero, all’ Autodromo del Mugello. Ed è stata un successo e una conferma. Una conferma della crescita dell’interesse del pubblico e degli operatori turistici e della ristorazione verso il mondo del vino; ma anche del salto di qualità per il mondo dei produttori del Mugello. Se un tempo il vino del Mugello era di scarsa qualità, adesso sono nate oltre 20 piccole aziende, spesso condotte da giovani. Che sovente hanno cambiato vitigno, abbandonando il sangiovese per il pinot, o lo chardonnay ma anche per altri vitigni che meglio si adattano al clima della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appenninia chiude in grande Approfondimenti su Appenninia 2026 Si chiude l'iniziativa Presepe Pride: un grande successo Ascolti tv, Ricciardi chiude molto bene, stabile il Grande Fratello La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Appenninia 2026 Argomenti discussi: Appenninia chiude in grande.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.