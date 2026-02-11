Apoteca Natura presenta Serious_ly | il primo Serious Game certificato per la formazione manageriale in farmacia

Apoteca Natura presenta Serious_ly, un nuovo gioco serio pensato per la formazione dei manager in farmacia. Si tratta del primo certificato in Italia, realizzato in collaborazione con l’Università di Parma e lo spin off T-ool. L’obiettivo è aggiornare e formare i farmacisti in modo più efficace, usando strumenti innovativi. La presentazione ufficiale arriva da Arezzo, dove l’azienda ha annunciato il lancio del progetto.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Apoteca Natura lancia Seriously, il primo Serious Game certificato pensato per la formazione manageriale in farmacia, nato dalla collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e lo spin off universitario T-ool. Dopo oltre dieci anni dal lancio del Master in Retail Management, sviluppato in collaborazione con l'Università di Parma nel 2013, Apoteca Natura conferma il proprio ruolo di pioniere nella formazione manageriale per il settore farmacia. Il progetto rappresenta una novità assoluta nel panorama formativo nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di unire apprendimento, innovazione e praticità in un'esperienza formativa unica e personalizzata per le esigenze delle farmacie Apoteca Natura.

