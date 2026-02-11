Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al Cinema Astra di Modena per Lavoreremo da grandi

Sabato 14 febbraio alle 18:30, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno al Cinema Astra di Modena per presentare il film “Lavoreremo da grandi”. L’attesa è grande tra gli appassionati, che potranno incontrare gli attori e scoprire qualche dettaglio dietro le quinte. La proiezione si svolgerà in un’atmosfera informale, e molti fan sono già pronti a partecipare.

