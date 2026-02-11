Antenna a Lierna | Ordinaria distruzione del paesaggio lariano Soprintendenza assente

A Lierna, sul lato orientale del ramo di Lecco, i residenti si svegliano con una nuova antenna che spicca nel paesaggio di frazione Genico. È stata installata da due aziende, Cellinex e Zefiro Net, per migliorare il segnale 4G e portare il 5G nella zona. Ma molti si chiedono perché questa operazione sia stata fatta senza che nessuno si renda conto di cosa stava succedendo, e senza coinvolgere la Soprintendenza, che sembra essere sparita da questa storia. La gente si ferma a guardare quella

Il presidente Pandakovic denuncia: "Danno paesaggistico indiscutibile in area vincolata. Conferenza servizi secretata, silenzio-assenso della Soprintendenza. Manca titolo abilitativo edilizio. Il sindaco di Mandello disse no a iniziativa analoga" Siamo a Lierna, sul versante orientale del ramo di Lecco, in frazione Genico: osserviamo l'antenna-ricetrasmettitore che è stata realizzata per conto di due società, Cellinex spa e Zefiro Net srl, per potenziare il campo da 4G a 5G. Le società affitteranno le postazioni dell'antenna a diversi utenti tra cui grandi multinazionali: si tratta in sostanza di una operazione di esclusivo interesse economico.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lierna Antenna Brecce Bianche, stop all’antenna. La Soprintendenza si opppone. Il Comune chiude il discorso Il Comune di Brecce Bianche ha deciso di bloccare l’installazione dell’antenna telefonica in strada di Monte D’Ago. Lierna riqualifica il litorale: "Proteggeremo gli edifici dall'erosione del lago" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lierna Antenna Antenna 5G a Lierna, interrogazione del Senatore AVS Tino MagniLIERNA – È dei giorni scorsi la notizia della presentazione di un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Cultura da parte del senatore Tino Magni di Alleanza Verdi Sinistra in merito alla ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.