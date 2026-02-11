Annika Sieff | Il salto è adrenalina ma i guadagni Io sex simbol? Ma va

La giovane atleta italiana Annika Sieff, 22 anni di Cavalese, si racconta senza filtri. Specialista nel salto dal trampolino, spiega perché ha scelto questa disciplina: “Per adrenalina e passione”. Lei stessa dice di non considerarsi un sex symbol e rivela che il salto le dà una scarica di adrenalina, più che altro per il piacere di volare e sfidare se stessa. La sua storia è fatta di sacrifici e determinazione, lontana dai riflettori spesso associati a questo sport.

Lo smalto a cinque cerchi esalta il contrasto con la neve: "Le unghie sono la mia passione. Le curo e le modifico continuamente, nelle pause tra una gara e l’altra". Annika Sieff è una giovane saltatrice trentina che ha già stregato colleghi e tifosi a Predazzo. E ancora non ha vinto una medaglia olimpica. Pensate quanti ammiratori attirerebbe, diventando famosa: "Ma va, mica sono un sex symbol. E se anche fosse, non sarebbe merito mio ma di mamma e papà. Di certo non c’è niente di male ad abbinare l’attività sportiva e la femminilità: presente Lindsey Vonn? È bellissima ed è una leggenda dello sci, mi dispiace per quello che le è successo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

