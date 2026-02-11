La giovane atleta italiana Annika Sieff, 22 anni di Cavalese, si racconta senza filtri. Specialista nel salto dal trampolino, spiega perché ha scelto questa disciplina: “Per adrenalina e passione”. Lei stessa dice di non considerarsi un sex symbol e rivela che il salto le dà una scarica di adrenalina, più che altro per il piacere di volare e sfidare se stessa. La sua storia è fatta di sacrifici e determinazione, lontana dai riflettori spesso associati a questo sport.

Lo smalto a cinque cerchi esalta il contrasto con la neve: "Le unghie sono la mia passione. Le curo e le modifico continuamente, nelle pause tra una gara e l’altra". Annika Sieff è una giovane saltatrice trentina che ha già stregato colleghi e tifosi a Predazzo. E ancora non ha vinto una medaglia olimpica. Pensate quanti ammiratori attirerebbe, diventando famosa: "Ma va, mica sono un sex symbol. E se anche fosse, non sarebbe merito mio ma di mamma e papà. Di certo non c’è niente di male ad abbinare l’attività sportiva e la femminilità: presente Lindsey Vonn? È bellissima ed è una leggenda dello sci, mi dispiace per quello che le è successo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Annika Sieff: "Il salto è adrenalina, ma i guadagni... Io sex simbol? Ma va"

Approfondimenti su Annika Sieff

A Predazzo, in provincia di Trento, si sono svolti i campionati italiani di salto con gli sci, su un trampolino recentemente rinnovato in preparazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Annika Sieff

Argomenti discussi: Strøm sorprende Prevc sull’Hs107 di Predazzo: l’oro olimpico va alla norvegese, Sieff è 19/a; Annika Sieff, l’azzurra che a Milano Cortina salta nel giardino di casa; LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!; Annika Sieff salta davanti al pubblico di Predazzo: Un’emozione unica.

Annika Sieff: Il salto è adrenalina, ma i guadagni... Io sex simbol? Ma vaLa 22enne di Cavalese, specialista del salto dal trampolino, si racconta: Perché ho scelto il salto dal trampolino? Per adrenalina e passione. Paura? Mai. Anzi, un giorno potrei provare la tuta alare ... gazzetta.it

LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:39 Si chiude qui la Diretta LIVE della prima gara di salto con gli sci delle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it

L’Italia non supera il taglio al termine della prima rotazione, manca l’obiettivo di entrare tra le migliori 8 e chiude decima con Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola. Leggi le news: tinyurl.com/3t98b9mx #wearefisi #fisinews #salto x.com

L’Italia non supera il taglio al termine della prima rotazione, manca l’obiettivo di entrare tra le migliori 8 e chiude decima con Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola. Leggi le news: https://tinyurl.com/3t98b9mx #wearefisi #fisinews #salt - facebook.com facebook