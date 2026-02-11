Anna Danesi capitana della Nazionale di volley incontra i giovani atleti della provincia di Como

Anna Danesi, capitana della nazionale di volley, si è incontrata con i giovani atleti della provincia di Como. L’evento si è svolto a Casnate con Bernate, dove il Comune ha organizzato un momento dedicato ai ragazzi del territorio, con il supporto di CONI e FIPAV. La giocatrice ha condiviso qualche consiglio e ha ascoltato le storie dei giovani sportivi, creando un momento di scambio diretto e senza troppi fronzoli.

Il Comune di Casnate con Bernate, in collaborazione con CONI e FIPAV, che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa, organizza un evento speciale dedicato ai giovani sportivi del territorio. Giovedì 12 febbraio Anna Danesi, capitana della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile, Campionessa.

