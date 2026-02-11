Animazione sociale nelle piazze Umberto e Battisti | gli eventi in programma nel weekend

Nel fine settimana, le piazze Umberto e Battisti tornano a vivere con una serie di eventi organizzati dall’amministrazione. L’obiettivo è riportare movimento e socialità in spazi che negli ultimi tempi avevano visto meno persone. L’animazione sociale vuole coinvolgere cittadini di tutte le età, offrendo momenti di intrattenimento e confronto. La speranza è che queste iniziative aiutino a rendere più vivaci e sicure le zone centrali della città.

L'iniziativa è stata avviata dall'amministrazione locale per animare due spazi centrali della città che, negli ultimi tempi, si sono segnalati come punti di criticità. Da domani, giovedì 12 febbraio, a domenica 15 proseguono in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del.

