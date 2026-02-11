Angelo con l’auto nella buca Mia figlia e io salvi ma potevamo morire

Angelo Storari e sua figlia sono usciti illesi da un incidente che avrebbe potuto essere molto più grave. L’uomo, 65 anni, stava facendo rifornimento quando la sua auto è finita in una buca sulla strada. “Mia figlia e io siamo salvi, ma potevamo morire”, ha detto. La spesa per riparare la gomma è stata di 400 euro, un vero salasso, ma il rischio di ferite più serie è stato evitato grazie alla prontezza di Angelo e alla fortuna.

Ferrara, 11 febbraio 2026 – Ha appena pagato la gomma, 400 euro, un salasso. Ma sarebbe potuta andare ben peggio ad Angelo Storari, 65 anni, mental coach. "Che strade, strade da quarto mondo", scuote la testa, si è appena lasciato dietro le spalle la caserma della polizia stradale di Altedo. Ieri mattina ha presentato denuncia, chiedendo il risarcimento danni. Sabato, poco prima delle 14, mentre percorreva al volante della sua Volkswagen T Roc cabrio nera il raccordo da via Ravenna per imboccare, al casello Ferrara Sud, l'autostrada A13, è finito in una buca nascosta, come una coperta, dall'acqua.

