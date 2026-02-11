Android 17 beta 1 google frena l’uscita pianificata di oggi

Google ha deciso di rimandare il lancio di Android 17 beta 1 inizialmente previsto per oggi. Dopo aver annunciato che il rilascio sarebbe avvenuto in giornata, l’azienda ha cambiato idea e ha fermato tutto. Al momento, non ci sono dettagli su quando arriverà effettivamente la versione beta.

