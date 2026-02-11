Andreozzi Avs | In Regione Campania anziché pensare ad opere inutili chiediamo reddito universale e sanatoria Erp

Il capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra Andrea Andreozzi attacca la gestione della struttura commissariale a Bagnoli. Secondo lui, invece di concentrarsi su grandi opere, si dovrebbe chiedere il reddito universale e una sanatoria per le case popolari. Andreozzi critica apertamente chi dirige la struttura, accusandolo di comportarsi in modo irresponsabile verso chi protesta. La polemica si accende nel pieno della discussione sui progetti e le urgenze della regione.

