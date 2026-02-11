Andrea Sinisi dirigerà la struttura Clienti Total Video di Rai Pubblicità

Rai Pubblicità ha annunciato la riorganizzazione delle sue aree commerciali. Andrea Sinisi prenderà il comando della nuova struttura Clienti Total Video, che punta a rafforzare l’offerta di contenuti video e audio su tutti i canali. La mossa mira a migliorare i servizi e a offrire più soluzioni ai clienti.

Rai Pubblicità lancia una nuova struttura delle aree commerciali e di business, mirata a valorizzare l’offerta Total Video e Audio su tutti i touchpoint. Andrea Sinisi entra a far parte della squadra dirigenziale come direttore Clienti Total Video, una funzione di nuova istituzione. Sinisi è un manager di lunga esperienza nel settore ed è stato già Ceo di Initiative (IPG Mediabrands), guidando progetti di trasformazione strategica, sviluppo del business e innovazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Rai Pubblicità

Rai Pubblicità ha incrementato la richiesta economica per gli spazi pubblicitari durante il Festival di Sanremo, con l’obiettivo di raccogliere circa 70 milioni di euro quest’anno.

Quest'anno a Sanremo la Rai cambierà le regole sulla pubblicità nascosta.

Ultime notizie su Rai Pubblicità

