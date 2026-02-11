Andrea lascia la Royal Lodge di notte, in fretta e furia, dopo lo scandalo Epstein. Ma non rinuncia ai corgi della nonna. I cani restano un punto fermo per il principe, che sembra più deciso a tenersi i cani che a riaprire il capitolo sulla sua posizione reale.

Dopo lo scandalo Epstein, Andrea ha accettato le decisioni di Carlo III, abbandonando la Royal Lodge di notte, in fretta e furia, ma non sembra disposto a fare un passo indietro su un tema: i corgi della Regina Elisabetta. Andrea scappa in campagna con i corgi della Regina Elisabetta. Gli amati cani di Elisabetta infatti erano stati affidati alle cure di Andrea e di Sarah Ferguson, sua ex moglie con cui condivideva la residenza reale, nonostante la fine del matrimonio. Dopo il trasferimento l’ex principe avrebbe chiesto di portare i cani con sè. Lo rivela Page Six secondo cui il fratello di Re Carlo III sarebbe stato fotografato mentre passeggiava presso Wood Farm, la sua nuova sistemazione in campagna, in compagnia dei due corgi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea rinuncia a tutto tranne ai corgi: che fine hanno fatto i cani della Regina

Approfondimenti su Regina Eliabetta

Andrea e Sarah Ferguson hanno ufficialmente lasciato il Royal Lodge.

William e Kate condividono una passione per i cani, un interesse che hanno ereditato dalla regina Elisabetta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Regina Eliabetta

Argomenti discussi: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazione; Andrea Pucci rinuncia al Festival ed è già Sanremo Gate (e questo è tutto quello che non torna); Chi è Andrea Pucci, il comico che ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche e gli attacchi social.

Andrea rinuncia a tutto tranne ai corgi: che fine hanno fatto i cani della ReginaAbbandonato dalla Royal Family, Andrea fugge in campagna, ma non rinuncia ai cani della Regina. Dopo lo scandalo Epstein, Andrea ha accettato le decisioni di Carlo III, abbandonando la Royal Lodge di ... dilei.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Insulti e minacce inaccettabili, faccio un passo indietro perché…Negli scorsi giorni, Carlo Conti aveva annunciato i nomi di altri due co conduttori dell’imminente Festival di Sanremo, che si sarebbero aggiunti ai già confermati Laura Pausini, presente a tutte e ... isaechia.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 e Conad lo scarica - facebook.com facebook

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 e Conad lo scarica x.com