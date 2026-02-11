Andrea Pucci finisce sotto attacco. Il comico ha deciso di non partecipare a Sanremo dopo le polemiche sollevate dall’opposizione, che lo hanno criticato per il suo stile. Francesco Storace ha commentato duramente, umiliando i grillini con parole che hanno fatto discutere:

Ogni anno c’è una polemica che accompagna l’inizio del Festival di Sanremo, questa volta è toccato al comico Andrea Pucci, costretto a rinunciare alla sua partecipazione dopo il vespaio di critiche piovute dall’opposizione sull’opportunità della sua presenza, dato il suo stile comico. Di questo si è discusso anche a DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7, in onda ogni martedì sera con la conduzione di Giovanni Floris. Francesco Storace, ex-governatore del Lazio e oggi speaker per la trasmissione radiofonica Il rosso e il nero su Rai Radio 1, è presente tra gli ospiti, prende la parola e attacca il Movimento 5 Stelle: "Critiche a Pucci? Provengono da esponenti politici di un partito nato da un comico a suon di vaffa e che adesso ci dicono come si vive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Pucci, Francesco Storace umilia i grillini: "I figli di un comico, ma finitela!"

Andrea Pucci e Rocco Tanica scambiano parole dure sul palco del Festival di Sanremo.

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

