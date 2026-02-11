Andrea Pucci anche Mario Monti spiana la sinistra | Deriva illiberale? No

Andrea Pucci attacca la sinistra e replica alle accuse di deriva illiberale.

"Io sono andato a guardarmi cosa succedeva al festival di Sanremo nel 2012-2013, quando il sottoscritto era il presidente del Consiglio. Io non sono mai intervenuto sul tema Sanremo, però ho riscoperto che Sanremo era intervenuta sul presidente del Consiglio. Come erano diversi i tempi.": Mario Monti lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezz o su La7, commentando l'ultima polemica su Andrea Pucci a Sanremo. L'ex premier, dunque, ha riletto quanto scrivevano all'epoca: " Rocco Papaleo, che era il conduttore, malgrado i suoi precedenti teatrali e cinematografici era molto emozionato, recitano le cronache di quel giorno, salì sul palco indossando un seriosissimo loden blu e dialogando con Gianni Morandi disse: 'In linea con il momento storico che stiamo vivendo volevo lanciare un messaggio di sobrietà, abbiamo un governo tecnico, sarò un conduttore tecnico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

