Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales di nuovo paparazzati insieme | Baci e abbracci ormai fanno sul serio

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati di nuovo insieme. I paparazzi li hanno beccati mentre si scambiavano baci e abbracci, senza più nascondersi. La coppia sembra aver deciso di mostrarsi senza timori, lasciando intuire che tra loro c’è qualcosa di serio.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales ormai non si nascondono più: il centauro e l’attrice e conduttrice spagnola, infatti, sono stati nuovamente paparazzati insieme mentre si scambiano baci e abbracci. A condividere gli scatti in esclusiva è il settimanale Diva e Donna che scrive: “Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone ormai fanno sul serio! Eccoli scambiarsi baci e abbracci durante giorni d’amore a Lugano dove il pilota vive”. Interpellata di recente sull’argomento da Vanity Fair, Rocío aveva dichiarato: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. 🔗 Leggi su Tpi.it

Recenti scatti pubblicati dal magazine Chi ritraggono Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme, mentre lasciano un hotel di lusso in Franciacorta.

