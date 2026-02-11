Ancora sangue e paura in un cantiere Cade da 4 metri operaio gravissimo

Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un cantiere di Lentate sul Seveso. L’uomo è caduto da un’altezza di circa quattro metri e ora si trova in condizioni molto serie all’ospedale San Gerardo di Monza. La scena si è svolta davanti agli occhi dei colleghi, mentre si cerca di capire cosa abbia causato la caduta. La zona è stata subito messa sotto stretta osservazione dalle forze dell’ordine, e i tecnici stanno verificando se ci siano state negligenze o problemi di sicurezza. Un altro

Un operaio di 58 anni è ricoverato in condizioni gravissime all' ospedale San Gerardo di Monza, in seguito alla brutta caduta di ieri mattina in un cantiere a Lentate sul Seveso. L'ennesimo incidente sul lavoro in Brianza è avvenuto poco dopo le 11 in via Ticino 6, frazione di Camnago, una zona artigianale con diversi capannoni. L'uomo, 58enne residente a Monza, sarebbe caduto da una impalcatura mentre si trovava a circa 4 metri d'altezza. Stava lavorando per una ristrutturazione all'interno di uno dei capannoni, secondo una prima ricostruzione era intento a salire su una scala quando per motivi ancora da chiarire avrebbe perso l'equilibrio, precipitando a terra malamente vicino a un furgone.

