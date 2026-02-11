Ancora maltempo in Italia. Giovedì 12 febbraio molte regioni si svegliano con scuole chiuse a causa di piogge intense e temporali. Le condizioni del cielo restano difficili e le allerte restano in vigore. La giornata si presenta complicata per chi deve spostarsi o lavorare all’aperto.

Un’altra giornata difficile per il meteo italiano. Giovedì 12 febbraio si preannuncia come una giornata critica con piogge intense e temporali che interesseranno gran parte del territorio nazionale. La situazione è talmente seria che la Protezione civile ha emesso allerte in diverse zone del Paese. Il ciclone Ulrike sta per abbattersi soprattutto sul Sud Italia, portando condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Per garantire la sicurezza degli studenti, numerosi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori. La Protezione civile ha dichiarato allerta arancione (il secondo livello più alto di pericolo) su Calabria e Sicilia, mentre altre sei regioni sono sotto allerta gialla. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ancora incubo maltempo in Italia, scuole chiuse in molte regioni: l’elenco completo

Domani molte scuole in Calabria resteranno chiuse a causa del maltempo.

