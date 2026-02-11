Ancona riabbraccia i carri di Carnevale | domenica la grande sfilata invade corso Amendola

Ancona torna a vivere il Carnevale con i carri allegorici. Domenica, il corso Amendola si riempirà di colori e musica, con la grande sfilata che invade le strade della città. Dopo anni di assenza forzata, le tradizionali caricature di cartapesta sono pronte a riaccendere l’entusiasmo tra cittadini e visitatori. La città si prepara a riabbracciare questa festa popolare, che richiama generazioni e anima il centro tra maschere, coreografie e tanta allegria.

ANCONA – Tutto pronto per il Carnevale 2026, un'edizione che segna il grande ritorno dei carri allegorici nel capoluogo. Domenica 15 febbraio, Ancona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un programma denso di novità, presentato stamattina dall'assessore ai Grandi Eventi, Angelo.

