Anche la paella è un piatto su cui sperimentare

La paella, simbolo forte per i valenciani, resta al centro di discussioni e difese appassionate. È un piatto che rappresenta molto più di una semplice ricetta, e ogni volta che si parla di questa specialità, le opinioni si accendono. Nonostante le divisioni, la paella continua a essere un punto di orgoglio e identità per la regione.

La paella ha un significato profondo per tutti i valenciani, è un piatto che viene difeso con orgoglio e che contemporaneamente non smette di alimentare dibattiti accesi. I valenciani sono sempre pronti a discutere, anche animatamente, se necessario, sulla differenza tra una paella vera e un qualsiasi altro piatto a base di riso. Lo trovo sempre piuttosto divertente (forse proprio perché non sono un vero valenciano, ma solo d’adozione!). Da decenni la paella è un argomento controverso e un interessante spunto di discussione. I puristi non lasciano spazio alle sperimentazioni, sostengono che esista un solo modo autentico di prepararla e che tutti gli altri piatti di riso spagnoli vadano chiamati arroces. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

