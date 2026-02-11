Amministrative Zicari lancia la sfida al femminile | Le donne ci sono la politica smetta di ignorarle
Le donne di Agrigento si preparano a farsi sentire. In vista delle prossime amministrative, Zicari lancia un appello, chiedendo alla politica di smettere di ignorare il ruolo femminile. Le donne già si muovono, pronte a far sentire la loro voce in un momento importante per la città.
Le donne agrigentine impegnate in politica sono pronte a far sentire la voce nei contesti che contano. Partono subito da una vittoria conquistata da poche ore: la Sicilia ha recepito la norma nazionale sulla rappresentanza di genere nelle giunte. Significa che, dal prossimo rinnovo, nessun.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
