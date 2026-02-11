Amici della musica | i giovani talenti della Stauffer al Toniolo

Domani sera, al Toniolo di Mestre, un nuovo concerto con i giovani talenti della scuola Stauffer. Gli studenti si esibiranno giovedì 12 febbraio alle 19, portando sul palco le loro capacità e la passione per la musica. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare giovani musicisti emergenti e scoprire il loro talento.

Mestre, 6 febbraio 2026 - Sarà una serata all’insegna del talento giovane e della grande musica quella di giovedì 12 febbraio alle 19.30 al teatro Toniolo, quando si esibiranno i Quartetti dell’Accademia Stauffer di Cremona: il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova, protagonisti di un concerto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Stauffer Alunni

Il concerto della Filarmonica Puccini, diretto dal Maestro Giacomo Brunetti, si è svolto presso il centro polifunzionale de La Pista nei giardini pubblici de Il Piazzone.

La domenica pomeriggio si trasforma in un viaggio tra le note della musica francese, con un concerto speciale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stauffer Alunni

Argomenti discussi: 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Un pianoforte per Padova; Amici della Musica di Padova | Domenica in Musica; Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica; Beethoven, Schubert e Brahms: il Trio Hèrmes in concerto agli Amici della Musica.

69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Un pianoforte per PadovaNata in Georgia e formatasi al Conservatorio di Mosca, Elisabeth Leonskaja deve il suo sviluppo artistico al leggendario pianista Sviatoslav Richter, che riconobbe subito il suo straordinario talento, ... padovaoggi.it

Palermo. Il pianista Andrea Lucchesini agli Amici della Musicacon i 24 preludi di Chopin e i 4 improvvisi di Schubert l suo concerto palermitano sarà un omaggio alla pianista Maria Tipo e alla grande scuola pianistica italiana Lunedì 9 febbraio, ore 20.45, Polit ... lavocedellisola.it

Amici italiani della mia musica. Se ci siete battete uin colpo. Vi aspetto tutti. Chi di voi viene Chi vorrebbe partecipare Tutti i concerti li faccio per beneficenza. Gli interi proventi verranno devoluti ad associazioni sul territorio di competenza. Presto vi diro' esa - facebook.com facebook