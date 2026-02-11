A pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici 25, Elena e Valentina cambiano squadra. La decisione ha scatenato nuove tensioni tra i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che continuano a battibeccare anche dietro le quinte. Le due allieve si sono trovate spiazzate davanti a questa svolta e ora devono fare i conti con le conseguenze di questa scelta. La guerra tra i due insegnanti resta al centro dell’attenzione, mentre il cast si prepara alla fase finale del talent.

Ad Amici 25 continua la guerra a distanza fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Questa volta lo scontro fra i professori dello show ha coinvolto anche due allieve della scuola che si sono trovate a dover fare una scelta importante in vista del Serale. Rudy Zerbi “ruba” Elena ad Anna Pettinelli. Tutto è iniziato quando Rudy Zerbi ha deciso di convocare Valentina. La cantante nelle scorse settimane si era allontanata dalla scuola di Amici, seguendo il consiglio di Maria De Filippi. Dopo essersi chiarita le idee riguardo il suo futuro l’artista era tornata nel talent, affermando di volersi mettere in gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Elena e Valentina cambiano squadra. Continua la guerra Zerbi-Pettinelli

Approfondimenti su Amici 25

Questa mattina, Elena D’Elia ha deciso di lasciare Anna Pettinelli e passare sotto la guida di Rudy Zerbi.

Questa volta la scuola di Amici 25 ha fatto parlare di sé più del solito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, la scelta di Anna Pettinelli in vista del Serale spiazza Elena: Ho scelto Opi rispetto a te (VIDEO); Amici 25, cast ribaltato nel daytime: Rudy Zerbi ‘soffia’ Elena ad Anna Pettinelli e lei (forse) si vendica; Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemiche; Amici 25, le pagelle di domenica 1 febbraio: la magia di Elena (7) , in sfida Gard (6,5) e Plasma (5,5).

Amici, Elena e Valentina cambiano squadra: nuove strategie per arrivare al seraleNella scuola di Amici, Elena e Valentina cambiano squadra per sperare di raggiungere il serale: i confronti con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ... tgcom24.mediaset.it

Amici 25: la cantante Elena passa alla squadra di Rudy ZerbiElena di Amici 25 cambia squadra: lascia Anna Pettinelli e passa nel team di Rudy Zerbi dopo una proposta diretta ... daninseries.it

Se pensa che questa scelta possa aiutarla fa bene a farlo". Le parole di Rudy Zerbi fotografano il momento in cui Valentina Pesaresi, dopo averci pensato a lungo, ha deciso di lasciare la sua squadra per unirsi ad Anna Pettinelli. Valentina ha voluto ringraziar - facebook.com facebook

Il contrattacco di Anna Pettinelli: ha aperto le porte della sua squadra a Valentina Pesaresi, giudicata non pronta per il Serale da Zerbi #Amici25 #RudyZerbi #AnnaPettinelli x.com