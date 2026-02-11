AMD openSIL | firmware open-source su AM5 un passo avanti verso le future CPU Zen 6 e maggiore sicurezza

AMD ha annunciato di aver portato con successo il firmware open-source openSIL su una scheda madre AM5. Si tratta di un passo importante che potrebbe cambiare il modo in cui le future CPU Zen 6 verranno aggiornate e protette. L’azienda punta a maggiore sicurezza e trasparenza, permettendo agli utenti di avere più controllo sul firmware delle loro CPU. La speranza è che questa mossa favorisca anche sviluppi più rapidi e una maggiore personalizzazione nel mondo dei processori AMD.

L'iniziativa openSIL di AMD, volta a rivoluzionare l'architettura del firmware delle sue CPU, ha compiuto un significativo passo avanti con il porting riuscito su una scheda madre AM5 esistente. Questo sviluppo, realizzato dal team di 3mdeb, anticipa l'integrazione ufficiale di openSIL nelle nuove CPU Zen 6, previste tra il 2026 e il 2027, sia per il mercato server che per quello consumer. L'obiettivo è un approccio più aperto, modulare e sicuro allo sviluppo del firmware. Il passaggio a un firmware open-source rappresenta una svolta strategica per AMD, che mira a superare le limitazioni del tradizionale AGESA.

