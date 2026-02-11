amazon apre marketplace per dati di addestramento per intelligenza artificiale

Amazon apre un marketplace dedicato ai dati di addestramento per l’intelligenza artificiale. L’azienda punta a raccogliere e vendere dati, creando un nuovo spazio dove gli sviluppatori possono acquistare risorse per migliorare i loro sistemi di intelligenza artificiale. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto forte sul modo in cui vengono sviluppate le tecnologie e sul rapporto tra editoria e intelligenza artificiale.

un’analisi sintetica accompagna l’approfondimento su un cambiamento strutturale nel rapporto tra editoria e intelligenza artificiale. si prospetta la nascita di un marketplace dedicato agli editori che consenta di cedere contenuti agli sviluppatori di IA, ponendo fine al modello di raccolta dati basato sul web non autorizzato. l’iniziativa mira a offrire accesso legale a articoli affidabili e dati verificati, contribuendo a una formazione delle IA più pulita e tracciabile. il progetto si inserisce in un contesto in cui la gestione delle licenze, dei costi e della conformità diventa cruciale per il progresso delle soluzioni di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

