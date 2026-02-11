Amate Yakuza? Allora questa notizia non vi farà piacere

La saga di Yakuza sta per cambiare volto. RGG Studio ha annunciato che con l’uscita di Yakuza Kiwami 3, prevista per il 12 febbraio, si concluderà la linea Kiwami. La casa di sviluppo punta ora su una serie nuova, con una storia diversa da quella a cui i fan sono abituati. Per gli appassionati, si apre un capitolo tutto da scoprire.

Il franchise di Yakuza, noto in Occidente come Like A Dragon, è destinato a una svolta radicale. RGG Studio ha annunciato la conclusione della linea Kiwami con l'imminente uscita di Yakuza Kiwami 3 il 12 febbraio, aprendo la strada a una nuova serie su una linea narrativa distinta. Questa decisione segna un momento cruciale per uno dei franchise più iconici di SEGA, lasciando i fan a interrogarsi sul futuro delle avventure criminali ambientate nel mondo di Kamurocho. La notizia, diffusa durante una trasmissione su Ryusta TV, è stata comunicata da Masayoshi Yokoyama, responsabile dello studio RGG.

