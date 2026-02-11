Alternativa per Piacenza il nuovo presidente è Luigi Rabuffi

Si è insediato ieri il nuovo presidente di Alternativa per Piacenza, Luigi Rabuffi. L’assemblea generale del 3 febbraio ha ufficializzato la sua nomina, e ora Rabuffi si prepara a guidare il movimento locale. La segreteria è stata ricostituita di recente, e il nuovo vertice punta a rilanciare l’attività politica nel territorio.

Su mandato dell’assemblea generale del 3 febbraio, Alternativa per Piacenza ha composto la sua nuova segreteria. Il neoeletto presidente è Luigi Rabuffi, mentre Fabrizio Statello è vicepresidente e segretario organizzativo, Daniele Alessandrini, Tatiana Morelli, Umberto Mozzarelli e Giovanni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

