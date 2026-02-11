Alpini tuttofare un’esperienza unica

Gli Alpini, noti per il cappello verde e la penna nera, sono pronti a partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono un corpo nato nel 1872 e, anche questa volta, si metteranno al servizio dell’evento, in ruoli che vanno oltre il classico ambito militare. Con il loro spirito di servizio, saranno presenti in diverse attività, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento nelle grandi occasioni italiane.

Con l’inconfondibile cappello verde e la loro penna nera, gli Alpini, corpo nato nel 1872, sono in prima fila anche nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Disponibilità, dedizione e spirito di servizio sono tre delle innumerevoli caratteristiche delle penne nere, conosciutissime anche all’estero. A Livigno sono presenti sia sulle piste che lungo le strade ma anche nei siti di gara. Gli Alpini li riconosci subito perché hanno quella bonomia che ti conquista. E poi non si tirano mai indietro. Paolo Verzi da Caravaggio di anni ne ha 60 e racconta le sue emozioni: "È un’esperienza unica per me, che mi ha fatto ritornare a prestare il servizio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

