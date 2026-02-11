Il mese di febbraio si apre con una nuova serie di incidenti sulle Alpi. Sono già 12 le valanghe registrate e 10 le persone morte in questi eventi. I Carabinieri di Meteomont raccomandano di essere molto cauti e di controllare sempre i bollettini prima di uscire in montagna.

È di 10 decessi e 12 incidenti per valanga il bilancio che ha segnato l’inizio di febbraio sulla catena Alpina. Le cause sono state attribuite alle recenti e abbondanti nevicate che hanno reso il manto nevoso particolarmente instabile, come comunicato dal Servizio Meteomont Carabinieri. Gli interventi sono stati effettuati per raccogliere dati e comprendere le dinamiche degli incidenti, mentre su tutto l’arco alpino è stato segnalato un rischio elevato di valanga. Il bilancio degli incidenti e le aree coinvolte Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il mese di febbraio è iniziato con una serie di incidenti per valanga che hanno avuto, in molti casi, conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alpi, si continua a morire per le valanghe: tragico bilancio a inizio febbraio, quante persone sono decedute





