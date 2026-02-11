Almeyda difende il suo sistema

Da quando è arrivato a Siviglia, Matías Almeyda sta attirando l’attenzione. I tifosi e gli esperti si dividono sul suo sistema di gioco, e il dibattito continua a tenere banco. Almeyda difende le sue scelte, ma non mancano le critiche. La sua gestione sta facendo parlare molto in città e sui social.

2026-02-11 08:56:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Dal arrivo di Matías Almeyda a Siviglia, c'è a dibattito costante intorno al proposta della squadra Nervionense. L'allenatore argentino è solito scommettere per un calcio coraggioso e verticale un modo di giocare che richiede a grande coordinamento collettivo il che comporta rischi che talvolta hanno il loro prezzo. Nelle ultime settimane, i rivali hanno imparato sfruttare gli spazi e il disordine che vengono creati quando alcuni marchi falliscono. Tutto ciò ha generato critiche ricorrenti sullo stile che meglio si adatta alla rosa a disposizione.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Matías Almeyda Il merito di Matías Almeyda Il Siviglia di Matías Almeyda ha iniziato febbraio in modo deciso.

