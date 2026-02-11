Almanacco di Mercoledì 11 Febbraio 2026

Questa mattina, a pochi giorni dall’inizio della settimana, il calendario segna un mercoledì senza grandi eventi. È il giorno che si trova a metà strada tra il nuovo e il prossimo fine settimana, un momento di passaggio che fa percepire il ritmo delle giornate. La giornata scorre senza particolari novità, con le persone che continuano le loro routine quotidiane.

L’11 febbraio è un mercoledì che porta con sé una qualità particolare: non è più l’inizio, non è ancora la discesa verso il weekend. È un giorno che chiede continuità, ma anche la capacità di fermarsi un attimo per ricalibrare. L’inverno è ancora pieno, ma la luce del pomeriggio comincia a durare un soffio in più. È un giorno da affrontare con passo costante, senza forzare e senza cedere. Il mercoledì ha bisogno di protezione e di resistenza, e il ginepro incarna entrambe. È una pianta coriacea, capace di vivere in condizioni difficili, con un profumo netto che “ripulisce” e riorganizza.Simbolismo Un piatto robusto ma non pesante, ideale per un mercoledì invernale che chiede sostanza senza eccessi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Oggi, mercoledì 11 febbraio, il calendario segna il 42° giorno dell’anno.

