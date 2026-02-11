almanacco del 11 02 2026

La giornata dell’Epifania porta con sé tradizioni e ricordi di tempi passati. Questa mattina, in tutta Italia, i bambini hanno aperto le calze, sperando di trovare dolci e piccoli regali lasciati dalla Befana, la vecchia signora che vola sulla scopa. La leggenda dice che si fosse persa nel cielo, portando doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. Intanto, tra ricordi di re magi e riti antichi, si celebra anche il passato e le conquiste della storia, come l’incoronazione dell’ultimo re anglosassone nel 107

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Italia o di la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono una pioggia di Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson andiamo a fare gli auguri ai nostri viaggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta ti amo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo è il gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora la divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati e commenti delle partite di calcio nel 1980 il Presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio da ai poli noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via India che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio nella notte tra il 5 e 6 è legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni Carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura e con il conto dei Re Magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa Vi auguro loro una buona epifania una buona Befana raccontateci un po' che cosa avete trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno

Oggi in Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo.

Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità.

