Alma sono vittorie che fanno la differenza

Sabato, l’Alma Fano ha conquistato la settima vittoria consecutiva battendo il Villa San Martino. Da quando hanno pareggiato a Lunano, nelle ultime partite non hanno più perso e sono risaliti in testa alla classifica insieme ai biancoverdi del Lunano. La squadra continua a macinare successi e si avvicina sempre di più alla vetta.

La settima vittoria consecutiva sabato contro il Villa San Martino – dal pareggio a Lunano, nella penultima di andata, ci sono state solo vittorie per i granata – ha spinto l' Alma Fano in cima alla classifica in coabitazione proprio coi biancoverdi del Lunano. A Pesaro, contro il Villa, l'Alma ha faticato non poco per avere ragione degli avversari, superati soltanto nel recupero, grazie ad una rete del baby Fulvi Ugolini che ha trovato lo spiraglio giusto proprio nell'ultima azione della partita. "Sicuramente è stata una partita difficilissima – dice Matteo Vagnarelli, registra della squadra, – contro una buona squadra che soprattutto sul sintetico è riuscita a mettere in mostra assai bene le proprie qualità.

