Allucinanti Rieder Kainzwaldner | terzi a metà gara a un soffio dalla testa!

L’Italia fa il suo show a Cortina d’Ampezzo. Nella gara di doppio di slittino, Rieder e Kainzwaldner si posizionano terzi a metà percorso, a un soffio dalla vetta. La coppia azzurra lotta per l’oro alle Olimpiadi, lasciando intravedere possibilità di medaglia. La competizione si fa più emozionante di minuto in minuto.

È un’Italia show questa sera sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Giornata dedicata ai doppi di slittino, dopo le donne è toccato agli uomini e c’è una coppia azzurra anche qui in lotta per la medaglia d’oro alle Olimpiadi. In una gara che si prospettava la più equilibrata dei Giochi per quanto riguarda lo slittino, c’è ancora tutto da decidere nella seconda discesa olimpica che arriverà tra poco meno di un’ora. Al comando a sorpresa troviamo gli statunitensi MuellerHaugsjaa, la coppia che non ti aspetti: 52.482, record della pista e sogno di conquistare un oro veramente incredibile. Secondo posto momentaneo per gli austriaci SteuKindl, che erano stati i primi a scendere: distacco veramente di un soffio, soli 3 millesimi, praticamente partiranno alla pari. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con le prime gare di skeleton e bob.

La quarta prova di slittino doppio ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è conclusa con ottime notizie per gli italiani Rieder e Kainzwaldner.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

