La denuncia arriva da una segnalazione che ha scosso la comunità. In una fattoria tra Paperino e San Giorgio, gli allevamenti e le macellazioni sembrano essere sospette. Le foto e i video mostrano animali da cortile tenuti in condizioni igieniche precarie, con gli uomini che li gestiscono senza attenzione. La scoperta ha acceso l’allarme tra i residenti, preoccupati per il rispetto delle norme e il benessere degli animali.

La segnalazione è di quelle impattanti, che non lasciano indifferenti. Una fattoria degli animali in cui la supremazia, a scorrere le foto ed i video, non è degli animali, principalmente da cortile, ma degli uomini che li allevano in condizioni igieniche assenti. E allo stesso modo li macellano senza il rispetto di alcuna norma prevista dalla sanità pubblica veterinaria e dalla sicurezza alimentare secondo i disciplinari dell’azienda sanitaria. Sono due le locazioni indicate da un sollecito cittadino, che dice di avere evidenziato il problema a più riprese alle autorità competenti senza però sortire "finora alcun tipo di intervento", tanto che "la situazione continua come prima", aggiunge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allevamenti e macellazioni sospette. Allarme tra Paperino e San Giorgio

Approfondimenti su Paperino SanGiorgio

San Giusto e Paperino San Giorgio, leader e seconda in classifica di Terza Categoria, hanno confermato le proprie prestazioni anche in Coppa Faggi, mantenendo alta la competitività e l’impegno in entrambe le competizioni.

Pomeriggio di caos sull’A30 tra San Severino e Castel San Giorgio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Paperino SanGiorgio

Argomenti discussi: Allevamenti e macellazioni sospette. Allarme tra Paperino e San Giorgio.

Allevamenti e macellazioni sospette. Allarme tra Paperino e San GiorgioLa segnalazione di un cittadino mostra decine e decine di animali da cortile in pessime condizioni igieniche . lanazione.it

Allevamenti intensivi. In tre anni segnalate quasi 3mila irregolarità, 4,3 mln di euro le sanzioni. Il report del ministero della Salute.Mentre il valore delle strutture, dei capi e dei prodotti sottoposti a sequestro è stato pari a 225 mln di euro. Sotto la lente del Ministero e dei Nas tre anni di attività, dal 2015 al 2017, di ... quotidianosanita.it

Al civ. 68 di Via Prè si trova un quattrocentesco portale di San Giorgio che uccide il drago in pietra nera. Si tratta di una rappresentazione molto particolare poiché il Santo è rivolto verso la destra di chi guarda quindi al contrario rispetto alla classica raffigurazio - facebook.com facebook