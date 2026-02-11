Allevamenti e macellazioni sospette Allarme tra Paperino e San Giorgio

La denuncia arriva da una segnalazione che ha scosso la comunità. In una fattoria tra Paperino e San Giorgio, gli allevamenti e le macellazioni sembrano essere sospette. Le foto e i video mostrano animali da cortile tenuti in condizioni igieniche precarie, con gli uomini che li gestiscono senza attenzione. La scoperta ha acceso l’allarme tra i residenti, preoccupati per il rispetto delle norme e il benessere degli animali.

La segnalazione è di quelle impattanti, che non lasciano indifferenti. Una fattoria degli animali in cui la supremazia, a scorrere le foto ed i video, non è degli animali, principalmente da cortile, ma degli uomini che li allevano in condizioni igieniche assenti. E allo stesso modo li macellano senza il rispetto di alcuna norma prevista dalla sanità pubblica veterinaria e dalla sicurezza alimentare secondo i disciplinari dell’azienda sanitaria. Sono due le locazioni indicate da un sollecito cittadino, che dice di avere evidenziato il problema a più riprese alle autorità competenti senza però sortire "finora alcun tipo di intervento", tanto che "la situazione continua come prima", aggiunge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

