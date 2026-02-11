Allerta per venti forti | Appennino sotto osservazione

La giornata di giovedì 12 febbraio porta venti intensi su gran parte dell’Italia. In particolare, l’Appennino bolognese è sotto stretta sorveglianza, con allerte arancioni per la montagna e gialle per la pianura. Le autorità hanno già avvisato residenti e operai, raccomandando massima attenzione, soprattutto nelle zone più esposte. La Protezione Civile monitora la situazione, mentre le squadre di intervento sono pronte a intervenire in caso di necessità.

Anche venerdì 13 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2042m.

