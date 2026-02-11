Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio | stop in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

La Protezione Civile ha annunciato che molte scuole resteranno chiuse giovedì 12 febbraio in diversi comuni del Centro e del Sud. Il maltempo sta portando forti piogge e venti intensi, e le autorità hanno deciso di adottare misure di sicurezza per evitare problemi agli studenti e alle famiglie. L’elenco dei comuni coinvolti è in aggiornamento.

