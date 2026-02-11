Allerta meteo per forte vento domani scuole chiuse a Palermo

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di chiudere tutte le scuole domani a causa del forte vento previsto. L’ordinanza riguarda anche ville, parchi, impianti sportivi e cimiteri aperti all’esterno. La città si prepara a una giornata senza lezioni e con molte attività all’aperto sospese.

Ordinanza del sindaco Lagalla. La decisione assunta in via precauzionale: previste forti raffiche che potrebbero superare i 95 chilometri orari Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Vento

Un’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

La regione Lazio, in particolare Roma, è interessata da un’allerta meteo arancione con temporali e vento forte previsto tra oggi e domani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Allerta Meteo Sicilia, devastata la linea ferroviaria

Ultime notizie su Palermo Vento

Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte; Diventa arancione l’allerta meteo per rischio vento forte sulla Puglia Centrale Adriatica; Allerta Meteo della Protezione Civile per Pioggia e Vento forte in arrivo. La lista delle Regioni coinvolte; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 12:00 di mercoledì 4 fino alle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio 2026.

Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco doveNuova ondata di maltempo sull’Italia. Venti forti, mareggiate e tanta pioggia si abbatteranno ancora una volta sul versante Tirrenico e sulle isole maggiori. La perturbazione arriva dall’Atlantico e p ... tg24.sky.it

Allerta Meteo, giovedì 12 e venerdì 13 scuole chiuse in molti Comuni: l’ELENCO aggiornato LIVEL’Italia si prepara ad affrontare una delle fasi di maltempo più severe dell’inverno. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 febbraio, un’allerta meteo arancione che coinvolge ampie zon ... strettoweb.com

Allerta Meteo, domani scuole chiuse anche a Reggio Calabria. Il Comune attiva il COC: possibile chiusura anche per venerdì - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com