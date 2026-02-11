Allerta meteo giovedì 12 febbraio in alcuni settori d' Abruzzo

Giovedì 12 febbraio in Abruzzo scatta l’allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per alcune zone della regione. Le previsioni parlano di piogge intense e neve a quote basse, con possibili disagi nelle strade e nelle zone collinari. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Un'allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile nazionale per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026. Per quanto riguarda il resto l'Italia, l’avviso della protezione civile nazionale prevede dalla mattinata di giovedì nevicate al di sopra di 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti; venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia; possibili mareggiate lungo le coste esposte.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Abruzzo Allerta

La protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo a Livorno fino a giovedì 12 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Abruzzo Allerta

Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Avviso di allerta meteo dalle 8:00 alle 20:00 di domani, giovedì 12 febbraio; Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti.

Sicilia, allerta meteo per giovedì 12 febbraio. Le previsioniLa protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico con la possibile formazione di temporali per l’intero territorio regionale tranne la provincia di Messina ... rainews.it

Allerta Meteo: scuole chiuse giovedì 12 febbraio in molteplici comuni ItalianiScopri l'allerta meteo per l'Italia del 12 febbraio. Maltempo con nevicate e forti venti interesserà diverse regioni. informazionescuola.it

Continua a piovere da ore sulla Capitale: pioggia intensa e vento anche nei quartieri del centro. Le strade sono allagate: anche oggi allerta meteo gialla - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com