Allenamento Juve riecco Conceicao! McKennie lavora a parte | allarme rientrato anche per lo statunitense

Questa mattina la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha ritrovato Conceicao in campo, dopo qualche assenza recente. McKennie, invece, ha svolto lavoro a parte e l’allarme sul suo stato di salute sembra essere rientrato. I tifosi sperano di vederlo presto in gruppo, ma al momento tutto sembra sotto controllo.

Approfondimenti su Juve Conceicao

McKennie si prende la scena a Parma.

Ultime notizie su Juve Conceicao

