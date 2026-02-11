Gli utenti di WhatsApp devono stare attenti a una nuova truffa chiamata “Ghost Pairing”. I carabinieri della Cyber Investigation di Napoli stanno lavorando duramente per fermare questi inganni digitali. Qualcuno riceve messaggi in cui si chiede di votare per una nipote o di cliccare su link sospetti. La polizia invita a essere prudenti e a non condividere dati personali con sconosciuti.

Il “Ghost Pairing” colpisce WhatsApp. L’impegno dei Carabinieri della Cyber Investigation di Napoli nel contrasto agli inganni digitali . “ Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.”. Inizia così il messaggio che ci arriva dal contatto del nostro amico. Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa forma di truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti di messaggistica istantanea WhatsApp e l’apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Allarme truffe online: “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco…”

Approfondimenti su WhatsApp Ghost Pairing

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su WhatsApp Ghost Pairing

Argomenti discussi: Nuovo allarme per truffa online via WhatsApp; Napoli, allarme truffe online: cos'è e come funziona il Ghost Pairing che colpisce WhatsApp, ecco come difendersi; Napoli, la nuova truffa su WhatsApp, il messaggio vota mia nipote svuota i conti: l'allarme dei Carabinieri.

Napoli, allarme truffe online: cos'è e come funziona il Ghost Pairing che colpisce WhatsApp, ecco come difendersiCiao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco… . Inizia così il messaggio che ci ... msn.com

Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote?: E' una truffaL’impegno dei carabinieri della Cyber Investigation di Napoli nel contrasto agli inganni digitali ... msn.com

Allarme truffe a Reggio Calabria, tornano le chiamate del falso maresciallo: come difendersi - facebook.com facebook

Dopo i finti carabinieri, ecco i finti preti: nell’Isola cresce l’allarme truffe x.com