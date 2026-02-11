Allarme a Cabras | rischia di crollare un tratto del costone di San Giovanni lungo cento metri

Un tratto del costone di San Giovanni a Cabras rischia di crollare. La zona è sotto allerta rossa e le autorità hanno già messo in guardia i residenti. I tecnici monitorano la situazione, mentre le persone sono state invitate a stare lontano dalla zona per evitare incidenti. La paura è che un pezzo di circa cento metri possa cedere da un momento all’altro.

Cabras sull’orlo del baratro: allerta rossa per il costone di San Giovanni. Un tratto del costone di San Giovanni a Cabras, nel Sinis, è a rischio crollo. Il sindaco Andrea Abis ha emesso un’ordinanza urgente che interdice l’accesso alla spiaggia e al versante, a seguito dell’individuazione di una faglia longitudinale di oltre cento metri. La combinazione di intense piogge e mareggiate delle ultime settimane ha innescato un processo di erosione che mette a rischio l’incolumità pubblica. L’emergenza geologica e l’ordinanza del sindaco. L’allarme è scattato nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026, quando è stata rilevata una nuova e significativa frattura del terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

