A Londra, un ragazzino di 13 anni ha ferito due compagni a scuola. Durante l’attacco, avrebbe urlato “Allah Akbar”. La polizia ha fermato il giovane subito dopo l’accaduto, mentre la scuola è sotto shock per quanto successo. I ragazzi colpiti sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. La comunità si chiede come sia potuto succedere un episodio così grave in un quartiere già abituato a tensioni.

Il ragazzo di 13 anni che ha accoltellato due studenti a Kingsbury High School, nel quartiere di Brent a nord-ovest di Londra, avrebbe gridato “Allah Akbar”, “Allah è grande”, mentre colpiva un ragazzo di 13 anni al collo e alla schiena. Pochi secondi dopo, un secondo studente di 12 anni è stato accoltellato davanti ai compagni. Lo riferiscono testimoni al Daily Mail. La polizia armata è intervenuta rapidamente e il sospetto, che non frequenta la scuola, è stato arrestato circa un’ora più tardi nelle vicinanze. Scotland Yard ha fatto sapere che le indagini sono affidate alla squadra antiterrorismo, senza aver ancora classificato ufficialmente l’episodio come attacco terroristico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Allah è grande”. Ragazzino islamico di 13 anni accoltella i compagni a scuola. Londra sotto choc

