Allagamenti stradali ristagno idrico e immondizia non raccolta | disagi a Spiaggiabella

A Spiaggiabella la pioggia ha causato allagamenti e all’interno delle strade si è formata acqua stagnante. I residenti segnalano che la fogna bianca non riesce a smaltire tutta l’acqua, creando fastidi e potenziali problemi igienici. Molti si lamentano anche per la mancanza di raccolta dei rifiuti, che si accumulano lungo le vie. La situazione resta critica e si attende un intervento rapido.

SPIAGGIABELLA (Lecce) - Strada completamente allagata a causa della fogna bianca, acqua che ristagna, tra disagi e potenziali rischi igienico-sanitari, immondizia non raccolta: è la segnalazione e lamentela che arriva da una residente, che si fa portavoce anche di altri abitanti di zona, sulla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Spiaggiabella Allagamenti Allagamenti stradali, acqua stagnante e immondizia non raccolta: disagi a Spiaggiabella A Spiaggiabella, la strada principale si riempie di acqua stagnante e immondizia non raccolta. Piogge in Campania,allagamenti e disagi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Spiaggiabella Allagamenti Bomba d’acqua nella Bassa, viabilità in tilt tra allagamenti, strade chiuse e sottopassi impraticabiliLe forti precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi e rallentamenti al traffico. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono impegnati negli interventi su scantinati e nella ... bergamonews.it Stamattina, intervento congiunto della Municipalità 8 e di Abc Napoli per il potenziamento delle caditoie di raccolta delle acque piovane, al fine di scongiurare allagamenti e avvallamenti delle sedi stradali. Previsti, oltre alla manutenzione, la sostituzione dei c - facebook.com facebook

