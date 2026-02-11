Allagamenti stradali acqua stagnante e immondizia non raccolta | disagi a Spiaggiabella

A Spiaggiabella, la strada principale si riempie di acqua stagnante e immondizia non raccolta. Una residente denuncia i disagi causati dalla fogna bianca che ha allagato la strada, creando problemi e rischi igienici per chi vive nella zona. Altri abitanti si uniscono alla protesta, chiedendo interventi immediati.

SPIAGGIABELLA (Lecce) - Strada completamente allagata a causa della fogna bianca, acqua che ristagna, tra disagi e potenziali rischi igienico-sanitari, immondizia non raccolta: è la segnalazione e lamentela che arriva da una residente, che si fa portavoce anche di altri abitanti di zona, sulla.🔗 Leggi su Lecceprima.it

