Alkemica – Lo spirito delle donne | a Firenze una giornata dedicata all’universo femminile nei distillati

A Firenze si è svolta una giornata dedicata alle donne e al loro ruolo nel mondo degli spiriti. L’evento ha messo in evidenza come la sensibilità femminile influenzi la creazione di distillati di qualità, tra aromi e profumi. Donne e uomini si sono incontrati per parlare di cultura e passione legate al mondo del distillato, in un appuntamento che ha celebrato l’universo femminile in questa tradizione.

La sensibilità femminile come chiave di lettura e di racconto del mondo degli spirits e della loro qualità fra aromi, profumi e cultura del distillato. È questo il filo conduttore di "Alkemica – Lo spirito delle donne", la giornata di incontri, degustazioni guidate e abbinamenti dedicata al ruolo.

